Lerici, possibile fare domanda per estendere le concessioni marittime fino al 2033

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici ha pubblicato un avviso pubblico rivolto a quei titolari di concessioni demaniali marittime che vogliano usufruire della proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033. Questo, si spiega, “nelle more del procedimento di revisione definitivo del quadro normativo nazionale e comunitario e fatte salve ogni eventuali successive decisioni che saranno assunte dal legislatore nazionale e da qualsivoglia altra autorità competente in materia circa la compatibilità con la normativa comunitaria delle disposizioni nazionali. Essendo i termini derogabili solo dietro a manifesta volontà del concessionario, questo, qualora interessato, dovrà fare regolare domanda all'Ufficio demanio marittimo del Comune di Lerici.



Non potranno usufruire della prevista proroga i concessionari che non sono in regola con i pagamenti degli importi dovuti a tutto il 2020 e/o che sono stati destinatari delle diffide emesse dall'Ente per omesso versamento dei canoni di concessione e/o dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali e che, nel frattempo, non hanno provveduto a regolarizzare l'intera posizione debitoria. Non potranno usufruire della prevista proroga, altresì, i concessionari che hanno in corso procedimenti per aver realizzato innovazioni sine titolo sulle aree demaniali in concessione. In tale caso sarà necessario preliminarmente presentare istanza di licenza suppletiva ex art. 24 del D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 e/o istanza di altri provvedimenti necessari a regolarizzare l'abuso. Nelle more della necessaria istruttoria, e solo se trattasi di abusi non sostanziali astrattamente sanabili, la proroga concessoria non potrà che riguardare soltanto l'assetto concessorio regolarmente autorizzato. Modulistica e dettagli sul sito del Comune di Lerici.