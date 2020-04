Lerici, le modalità di accesso ai buoni spesa

Golfo dei Poeti - A disposizione i buoni spesa, provenienti dal contributo statale del 29 marzo 2020, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e rivolti a persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per accedere ai buoni, utilizzabili negli esercizi commerciali presenti nell’elenco che sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Lerici, i soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; essere residente nel Comune di Lerici; essere esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 in quanto ha perso il lavoro, ha sospeso o chiuso l’attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento, essere un soggetto con lavoro intermittente oppure che non riesce, in questa fase dell’emergenza Covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare; aver percepito nel mese di marzo 2020, unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare, redditi da lavoro per un importo da non consentire l’acquisto di beni di prima necessità alimentare; essere in possesso, come nucleo familiare, di uno o più conti correnti bancari e/o postali la cui disponibilità complessiva alla data del 29/03/2020 non superi il limite di euro 6.000,00; soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG) oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito.

I criteri di priorità sono così determinati: assenza di sostegno al reddito di provenienza statale e/o comunale oppure di entità non significativa dal punto di vista del reddito; minore reddito pro-capite (reddito del mese di marzo / n. componenti nucleo); nucleo con unità abitativa in locazione; presenza nel nucleo familiare di minori e/o disabili (L.104/92); condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali.

Il buono sarà erogato una tantum e l’importo non potrà superare € 500 a nucleo familiare.

L’importo sarà stabilito tenendo conto del numero di componenti del nucleo familiare e della loro età. Nel dettaglio: 200 euro per nucleo con 1 componente; 300 euro per nucleo con 2 componenti; 400 euro per nucleo con 3 componenti; 500 euro nucleo con oltre 3 componenti.

In presenza di minore o portatore di handicap verranno aggiunti 50 euro a componente, fatto salvo l’importo complessivo a nucleo familiare che non può essere superiore a 500 euro.

L’accesso a questa misura sarà consentito attraverso avviso aperto e a scorrimento di tutti i richiedenti aventi diritto, fino a esaurimento delle spettanze o delle risorse disponibili, con priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico.

I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, con esclusione di alcolici e superalcolici.

Per accedere, è necessario compilare la domanda pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lerici e inviarla all’indirizzo e-mail: buonopasto@comune.lerici.sp.it entro l’8 aprile 2020. Le domande presentate successivamente a tale data saranno considerate solo nel caso risultassero ancora disponibili delle risorse economiche da distribuire.

Solo in caso di indisponibilità di indirizzo e-mail, è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 0187960285 – 0187960287 – 0187960279 - 0187960283 per concordare la modalità di consegna della domanda.

La comunicazione di accesso al buono e le relative modalità di utilizzo saranno comunicate all’indirizzo e-mail indicato nella domanda presentata o, in caso di indisponibilità di indirizzo e-mail, con modalità da concordarsi con gli uffici dei servizi sociali.