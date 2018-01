Lerici, il Comune vuole recuperare mezzo milione di Imu

L'evasione dell'Imposta municipale unica risale al 2012.

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici si appresta a recuperare quasi mezzo milione di Imu (Imposta municipale unica) evaso nell'anno fiscale 2012. La questione, che è in mano alla dott.ssa Katia Serio, funzionario responsabile dell'Imu per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, ha visto prima i mancati versamenti della tassa, poi gli avvisi di accertamento motivato (in cui si indicano il dovuto, gli interessi e la sanzioni), infine, ora, l'ultima mossa: la riscossione mediante la predisposizione di 'liste di carico' per l'emissione della relativa ingiunzione fiscale da parte della società Gefil Spa. Più precisamente, attraverso Gefil Palazzo civico intende recuperare 470mila euro di Imu evasa nel 2012 (anno in cui l'Imu, 'nuova Ici', fece il suo esordio) da 121 contribuenti, che saranno chiamati a saldare senza potersi avvalerei di rateizzazione alcuna.



La somma in ballo non è certo trascurabile, basti pensare che l'Imu lorda che il Comune di Lerici ha previsto di incamerare nel 2017 è pari a circa 10 milioni e mezzo, e che il totale annuale delle entrate tributarie di Piacca Bacigalupi è sui 14 milioni (su entrate complessive di poco inferiori ai 25 milioni).