Lerici e Porto Venere soliti paperoni, 'piange' l'Alta Val di Vara

Una panoramica sui redditi imponibili della provincia spezzina grazie alla mappa realizzata dall'agenza Twig.

Golfo dei Poeti - Una mappa che contiene i dati diffusi da Ministero dell’Economia e delle Finanze sui redditi del 2017. A realizzarla, Twig Srl, agenzia di data management. L'elaborazione evidenzia innanzitutto come in Italia il reddito imponibile pro capite medio (al netto delle eventuali detrazioni) sia di circa 19.500 euro annuali, sostanzialmente identico a quello rilevato nel 2016 (-0,06%). Una barra, quella dei 19.500, a cui sta sopra un ristretto numero di comuni dello Spezzino, cioè - dal più 'ricco' -: Lerici (23.376), Porto Venere (22.987), La Spezia (20.794), Monterosso (20.295), Riomaggiore (20.242), Sarzana (20.188) e Bolano (19.909). Ballano esattamente o quasi sul valore medio i comuni di Vezzano, Santo Stefano, Beverino, Riccò e Ameglia.



Più 'poveri' tutti gli altri ma, se in Val di Magra, bassa Val di Vara, Riviera e Cinque Terre nessuno scende sotto i 18mila annuali (se non, di poco Castelnuovo), la sterminata e popolosa vallata del Vara fa registrare valori anche sensibilmente inferiori. Sopra i 17mila ci sono solo Borghetto, Brugnato e Sesta Godano; 16mila annuali quasi spaccati per i calicesi, poco più per Zignago. Sotto gli altri: Carrodano, Carro, Maissana e - sotto il muro dei 15mila - Varese Ligure (14.576) e Rocchetta Vara (14.278).