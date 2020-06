Lerici, contributi fino a 2mila euro alle attività

Al via le domande, può far richiesta chi ha tenuto la saracinesca abbassata nel corso dell'emergenza sanitaria.

Golfo dei Poeti - Contributo una tantum fino a 2mila euro a Lerici per sostenere le attività provate dall'emergenza sanitaria. Una possibilità sancita da una recente delibera della giunta comunale. Potranno fare domanda strutture ricettive, esercizi di vicinato (esclusi i ferramenta e quelli di generi alimentari), attività artigianali del settore servizi alla persona (come estetisti e acconciatori) e alimentare (pizzerie, gelaterie, gastronomie, friggitorie ecc.), non che i pubblici esercizi (come bar e ristoranti). Le attività con un massimo di 2 dipendenti potranno ricevere un contributo da 500 euro; quelle con 3-5 dipendenti, un contributo da mille euro; infine 2mila euro potranno incassarli quelle realtà tra i 6 e i 9 dipendenti. Nella domanda dovranno essere forniti i dati dell'attività, le coordinate bancarie, la dichiarazione relativa alla chiusura del'attività nei mesi di marzo, aprile e maggio (le prime due settimane). È assimilata alla chiusura l'attività limitata alla consegna a domicilio.

Modulo scaricabile qui: http://www.cittadellaspezia.com/pdf/modello-per-richiesta-contributo-covid.pdf