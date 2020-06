Lerici città aperta, i commercianti incontrano le associazioni di categoria

Golfo dei Poeti - Si è tenuto nei giorni scorsi un incontro tra i funzionari di Confartigianato e gli operatori economici del Comune di Lerici che hanno chiesto un confronto con l'associazione di via Fontevivo per parlare di ripresa del turismo, promozione, fruizione delle spiagge e viabilità. Confartigianato incontrerà la prossima settimana il sindaco Leonardo

Paoletti. Gli operatori valutano positivamente la gestione dell'emergenza Covid19 e le iniziative amministrative intraprese negli ultimi anni (le scelte dell'apertura della ztl, la risoluzione della Lerici Mare, i lavori di riqualificazione a San Terenzo e Lerici) e avanzano alcune idee per far fronte alla ripresa turistica, alla gestione del traffico e all'accessibilità alle spiagge. Confartigianato ha apprezzato la scelta del Comune di aver reso gratuiti i parcheggi in località Vallata (parcheggione) e a Tellaro, dalle 19 alle 24, fino a mercoledì 15 luglio. Questa richiesta già avanzata dagli operatori offre un'opportunità importante per venire a San Terenzo, Lerici e Tellaro per fare shopping, prendere un aperitivo o fermarsi a cena senza il pensiero del parcheggio. Gli operatori chiedono al sindaco di continuare a rafforzare l'immagine di Lerici quale città aperta, nel rispetto dei protocolli, accogliente e sicura per turisti e spezzini.