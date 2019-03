Lerici carica al massimo l'Irpef ma esenta il 70 per cento dei residenti

La scelta dell'amministrazione: aliquota a 0.8 ma niente pagamento fino a 26mila euro.

Golfo dei Poeti - A Lerici dal 2013 per quanto riguarda l'Irpef è stato applicato il criterio della progressività sull'imposta applicando un’aliquota dello 0,3% per i redditi fino a 15mila euro, dello 0,31% per redditi che vanno da 15mila a 28mila, dello 0,32% per redditi che vanno da 28mila a 55mila, dello 0,79% per redditi da 55mila a 75mila, infine un’aliquota dello 0,8% per redditi oltre 75mila euro. Il tutto esentando dal pagamento della tassa i redditi fino a 15mila euro. Ora le cose si apprestano a cambiare: il nuovo piano tariffario approvato dalla giunta e presto in discussione e approvazione in consiglio comunale prevede – visto che dal 2019 i Comuni hanno riguadagnato mano libera in materia impositiva, senza i blocchi degli scorsi anni – di far pagare a tutti l'aliquota massima dello 0.8, ampliando tuttavia la fascia di esenzione fino a 26mila euro.



A seguito di questo cambiamento Palazzo civico, per il 2019, prevede entrate da Irpef pari a 880mila euro. “Tale operazione – si legge nella nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione - consente, da un lato, di poter disporre di maggiori entrate da destinarsi al sostegno delle attività scolastiche e sociali nonchè al potenziamento delle politiche legate all'incremento della residenzialità, dall'altro, di incrementare sensibilmente il numero dei soggetti esenti”. Questi passeranno dal 42 al 70 per cento. In altre parole, se fino allo scorso anno non pagavano l'Irpef 5.300 lericini, quest'anno non la verseranno quasi 7.600.