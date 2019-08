Lerici, al via la gara per lo svuotamento dei parcometri

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici cerca una società che si occupi di svuotare i parcometri, conteggiare i soldi e trasportare il malloppo in Carispezia. Le realtà interessate hanno tempo fino alle 12.00 del prossimo 16 settembre per farsi avanti attraverso la piattaforma Digital Pa. Il valore dell'appalto – nonché la base d'asta – è di 82mila euro e l'affidamento avrà durata biennale. A spuntarla sarà chi farà il prezzo migliore a Piazza Bacigalupi. Gli operatori economici concorrenti dovranno avere svolto attività analoghe, per società di gestione parcheggi con una contazione non inferiore a 500mila euro annuali, per un periodo minimo di anni tre anni nell'ultimo quinquennio. Necessario inoltre aver avuto in organico negli ultimi tre anni almeno cinque dipendenti con la qualifica di guardia giurata.