Largo ai giovani. Patto tra l'alberghiero Casini e il gruppo Valdettaro

Golfo dei Poeti - Un protocollo d'intesa tra l'alberghiero Casini e il gruppo Valdettaro per "spalancare" le porte ai giovani che devono approcciarsi al mondo del lavoro. L'accordo è stato presentato questa mattina allo Yacht Club della Marina del Fezzano. “Siamo orgogliosi di aver sottoscritto un accordo che guarda alla formazione professionale degli studenti - ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Valdettaro Group Ugo Vanelo - . Abbiamo messo a disposizione le nostre aziende, del settore turistico e della ristorazione, perché vogliamo fare della formazione professionale un modello di qualità del territorio. È nostra intenzione creare le condizioni per essere modello di riferimento, le nostre aziende vogliono investire sulla formazione perché crediamo che solo così si possa aumentare la qualità dei servizi. Il nostro territorio sarà sempre più competitivo se avrà la capacità di alzare gli standard qualitativi della formazione. Come gruppo operiamo con le nostre aziende da più di venticinque anni sul territorio. Le nostre aziende vogliono investire sul rinnovamento perché crediamo nei giovani, guardiamo al futuro. Solo con la formazione e l’investimento sui giovani riusciremo ad essere sempre competitivi in un mercato sempre più esigente e concorrenziale. Bisogna stare al passo con le nuove offerte dettate dal turismo questa nuova collaborazione tra scuola e mondo del lavoro permette ai più giovani di entrare nelle aziende. I ragazzi troveranno una situazione giovanile, dinamica, nuova. Avvieranno un percorso che permetterà loro di collocarsi nel mondo del lavoro. E' importante che mettano davanti a tutto la voglia di lavorare, chi è spinto da questo valore trarrà grandi soddisfazioni".

La dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero “G. Casini” ha aggiunto: "Siamo onorati che un gruppo così importante abbia deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa con il nostro istituto. Per noi la formazione dei ragazzi rimane una priorità. Siamo convinti che il settore del turismo e della ristorazione possano rappresentare nei prossimi anni il volano di un’economica in ripresa”.

La mattinata si è conclusa con un confronto tra l’amministratore del gruppo Ugo Vanelo e i ragazzi che hanno dimostrarti sin da subito entusiasmo e disponibilità a partecipare al progetto di formazione. La fase esecutiva partirà a metà giugno e vedrà i ragazzi impegnati per tutto il corso della stagione turistica.

Un impegno preso da Vanelo è stato anche quello di sostenere che la firma del protocollo rappresenta un punto di partenza e non un punto d’arrivo. L’impegno del Gruppo Valdettaro è di attivare un percorso di collaborazione anche con altri istituti del territorio.