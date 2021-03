L'Hotel Byron riparte, con una stella in più

Golfo dei Poeti - Si appresta a ripartire la storia dell'Hotel Byron, sul fronte mare lericino. Rilevato dalla società milanese Moda4 e gestito da operatori locali d'esperienza, l'hotel è stato oggetto di una profonda e accurata opera di riqualificazione. Quando riaprirà? L'agenda dice maggio 2021. E avrà una stella in più rispetto al passato, da tre a quattro. La struttura, grazie al rinnovamento integrale operato dopo l'acquisizione, va verso la tipologia del boutique hotel, con camere, trenta in tutto, l'una diversa dall'altra, suite, junior suite, spa e lounge bar. Sarà predisposta la cucina e in prospettiva si immagina di avviare un servizio ristorazione, se non altro per gli ospiti della struttura. Conto alla rovescia quindi per la ripartenza di un elemento cardine della ricettività locale, con la proprietà pronta ad affrontare con ottimismo un periodo certo non dei migliori a livello globale, ma non privo di elementi di ottimismo grazie ai vaccini e all'idea del passaporto vaccinale europeo.