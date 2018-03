Incontri informativi sui nuovi finanziamenti e incentivi alle aziende a Levanto e a Lerici.

Golfo dei Poeti - Proseguono gli incontri sul territorio organizzati da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia in collaborazione con Conform per illustrare il nuovo piano di finanziamenti previsto per le assunzioni dal patto del lavoro della Regione Liguria. Si parlerà anche di incentivi alle aziende che allungano i contratti stagionali, del nuovo contratto collettivo per i pubblici esercizi, di tutte le novità della finanziaria in materia di lavoro, delle opportunità per il credito alle imprese e del nuovo servizio sull’incrocio domanda/offerta lavoro.



Dopo il primo incontro, che si è svolto con successo lo scorso 26 febbraio a Monterosso, gli altri due appuntamenti in programma sono previsti per lunedì 12 marzo alle 15 nella sala consiliare di Levanto e mercoledì 14, sempre alle 15, nella sala consiliare del comune di Lerici.



Gli incontri sono rivolti in modo particolare a tutti gli imprenditori che dovranno far fronte alla nuova stagione turistica. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare, l’ingresso è gratuito.