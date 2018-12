In vendita la villa ideata da Svetchine, che firmò la dimora di Chagall

Una prestigiosa dimora sulle colline di Lerici.

Golfo dei Poeti - Portafoglio felice e tanta voglia di regalarsi una dimora da sogno con la vista sul più suggestivo dei golfi? Nel caso, a Pozzuolo, sulle alture occidentali di Lerici, c'è qualcosa che può interessarvi. E' infatti in vendita a quattro milioni e 600mila euro la prestigiosa villa costruita nei primi anni Sessanta su progetto di André Svetchine (San Pietroburgo, 1912 - Nizza, 1996), architetto franco-russo di fama internazionale che nella sua celebrata carriera ha disegnato ville di personalità quali Christian Dior, Henry Pierre Heineken e Marc Chagall, o ancora il Museo Fernand Leger di Biot. Tredici locali, quasi seicento metri quadrati, due piani, chicche come lo studiolo-biblioteca circolare. La villa è circondata da un parco terrazzato all'italiana di circa tremila metri quadrati piantumato con olivi, limonaia, piante da frutta, fiori e lavanda, con tanto di zampillante fontana a più terrazze.



Un vero gioiello per paperoni che ora trova spazio su numerosi portali onine del settore immobiliare, compreso Sothesby's, che per aggiungere fascino alla villa ricorda come la vista panoramica consenta di 'dominare' anche San Terenzo e “villa Magni, meglio nota come la casa di Shelley, ove il poeta con la moglie Mary trovò ispirazione insieme ad altri come Lord Byron, David H. Lawrence”. Del resto in oltre quattro milioni e mezzo ci sono sì la prestigiosa dimora, gli esterni da sogno, le pregiate finiture, ma anche tutta la storia e il fascino di un territorio unico.