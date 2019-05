Il turismo nautico si può coltivare con manifestazioni veliche e servizi d'eccellenza

Golfo dei Poeti - Una conferenza di grande attualità ed interesse sui porti turistici della nautica da diporto è stata proposta ieri all'Unitre di Lerici dalla professoressa Lara Penco, docente di economia e gestione delle imprese all'Universita' di Genova. La nautica da diporto riguarda tutte le attività necessarie relative sia alla fase di costruzione/ manutenzione delle imbarcazioni sia a tutte le attività connesse con l’uso dell’unità da diporto, dalla portualità ai servizi turistici.



Non è un mistero che la provincia della Spezia rappresenti uno dei territori a maggior vocazione nautica. Tra i costruttori di megayacht, infatti, i principali sono i gruppi Azimut-Benetti, Ferretti e Sanlorenzo e Perini Navi che sono ubicati tra la Liguria e la Versilia; tali gruppi hanno creato un tessuto di imprese subfornitrici locali, portando quindi allo sviluppo di un vero distretto nautico. Le coste spezzine presentano inoltre un patrimonio di porti turistici/marina, che offrono un livello di servizio molto elevato. Tutti questi porti sono riconducibili a modelli strategici diversi: per esempio Porto Lotti si presenta come un marina “villaggio chiuso” della nautica, unicamente rivolto al

diportista/turista nautico, mentre il Porto Mirabello è fortemente integrato con la città e quindi le attività di servizio sono erogabili sia al diportista-turista nautico, sia ai turisti in generale e alla popolazione residente. Esistono poi tanti porticcioli e punti di ormeggio nelle diverse località.



Sono state presentate alcune strategie per valorizzare il turismo nautico (che porta valore per il territorio) come ad esempio, creare un legame con le attività golfistiche e con manifestazioni veliche (anche in una prospettiva di de-stagionalizzazione), progettare servizi di cambusa con prodotti locali, creare network territoriali (per es. portali) di servizio al turista nautico.