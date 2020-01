Il Trieste è arrivato, lavori fino al 2022 al Muggiano

Golfo dei Poeti - Il profilo non inganni: non si tratta di una nuova portaerei. L'unica in dotazione alla Marina Militare italiana rimane il Cavour, di stanza a Taranto. La futura Nave Trieste è una LHD, ovvero Landing helicopter deck. Una nave anfibia in grado di trasportare mezzi e uomini, duttile nell'impiego operativo. Il lungo ponte di volo di quello che è il "pezzo forte" della Legge Navale, avviata qualche anno fa con i programmi per le Fremm e i PPA, ha attraversato il varco di ponente della diga foranea questa mattina con le prime luci del giorno. Pensata per sostituire il Garibaldi, il Trieste inizia la lunga fase dell'allestimento presso la Fincantieri del Muggiano.

Ha lasciato Castellammare di Stabia, dove è stato costruito ed assemblato lo scafo, tre giorni fa. Trainata dai rimorchiatori Carlo Martello e Kamarina, ha percorso quasi tutto il Mar Tirreno e parte del Mar Ligure alla velocità di cinque nodi fino a raggiungere la Spezia. Qui è stato preso in consegna dai rimorchiatori San Venerio, Calabria e Arteteca proprio all'imbocco dell'area portuale per essere portato con successo ad attraccare al Muggiano.

L'imponente mole della nave - lunga 215 metri per 33mila tonnellate - arriva alla Spezia con sei mesi di anticipo rispetto ai piani. Una decisione che ha creato non poche polemiche sindacali a Castellammare di Stabia. Qui riceverà tra le altre cose i sistemi d'arma costruiti da Leonardo, progettati e realizzati a Melara e in dotazione a decine di marine militari in tutto il mondo. Consegna alla Marina Militare prevista nel 2022: il Trieste farà parte del paesaggio del Golfo dei poeti per ancora due anni e mezzo. Poi sarà assegnata al suo porto di destinazione, che potrebbe essere Brindisi per operare al fianco della Brigata San Marco.