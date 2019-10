Il Royal Sporting cambia gestione: arredi, quadri e attrezzature in vendita

Golfo dei Poeti - Un pezzo di storia dell'accoglienza turistica nel Golfo dei Poeti cambia volto. Pronto a rinascere in una diversa veste, il Royal Sporting Hotel di Porto Venere chiude i conti con il passato con una svendita totale: quadri, divani, materassi, tappeti, scrivanie, servizi di posate, attrezzature da cucina vanno in vendita nei prossimi giorni. La struttura dell'Arenella cambia gestione dopo 22 anni e andrà incontro ad un profondo rinnovamento che passa attraverso la cessione di molti degli oggetti che hanno reso il soggiorno piacevole per i propri ospiti in questo lasso di tempo. Una svendita aperta a privati e aziende.

C'è in pratica tutto il set di una cucina professionale a disposizione: affettatrice, planetaria, friggitrice, macchina del ghiaccio, abbattitore, sfogliatrice e poi frigoriferi e perfino una vetrina per dolci con prezzi che arrivano fino a 1.500 euro per il singolo pezzo. Da qui uscivano le portate per la sala da pranzo, che mette in vendita ben 120 coperti per sette tipi di posate di argento. Dalla zona del check in si vendono invece due divani, una poltrona e tre tappeti ma anche un tavolo in cristallo e marmo proposto a 1.700 euro. E ancora, quattro quadri a olio con vedute di Porto Venere e Vernazza più alcune stampe. Per chi invece cerca arredamento da giardino, dalla zona bar accanto alla piscina si liberano una sessantina di tavoli di plastica con annesse sedie.



Gli articoli possono essere consultati sfogliando il catalogo online e possono essere visionati in hotel a partire dal 2 novembre fino ad esaurimento merce dalle 9 alle 18 o su appuntamento telefonando allo 0187 790326 o al 335 5752976.



Link al catalogo: https://catalogoroyalsporting.ecwid.com/Attrezzature-Camere-c37976094