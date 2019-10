I grandi marchi del food & beverage giungono a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Il Grand Hotel Portovenere si conferma polo attrattivo per le attività rivolte al mondo dei professionisti. Il celebre marchio Berlucchi, infatti, ha scelto la struttura del Golfo dei Poeti, unico hotel cinque stelle nella provincia di La Spezia e vicino alle Cinque Terre, per dare il via alla prima tappa di “Naturalmente Berlucchi", format che racchiude incontri con esperti del settore enologico e degustazioni dedicate al mondo professionale.



L'evento, ideato per coinvolgere gli interlocutori in una location unica, prevede la degustazione dei prodotti di punta del noto brand italiano attraverso uno storytelling accompagnato da finger food di alta qualità preparati dalla cucina del Palmaria Restaurant con un panorama esclusivo su Portovenere e l’isola Palmaria. "Un plus per i partecipanti – commenta Cristina Raso, direttrice marketing del Grand Hotel Portovenere – che in questo modo possono cogliere l'unicità del prodotto inserito in una cornice esclusiva, fatta di panorami mozzafiato nel borgo marinaro patrimonio dell'Unesco. L'idea è nata per coniugare attività di tipo tecnico-informativo, all’interno della sala meeting dell'Hotel, con momenti di tipo più conviviale nella veranda vista mare del Palmaria Restaurant".

Nel 2019, il Grand Hotel Portovenere ha puntato sugli eventi business in partnership con produttori di primo piano nel panorama nazionale e regionale italiano. La posizione strategica di Porto Venere, uno dei paesi più belli della Liguria, a cavallo di regioni blasonate per la qualità dei prodotti agrolimentari, ha attratto l'attenzione di aziende tra Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.



Il Grand Hotel Portovenere, infatti, si pone come hub di cultura eno-gastronimica, dando la possibilità alla destinazione turistica di crescere e svilupparsi, diventando centro di idee e fucina di nuovi input per migliorare l'offerta della ristorazione del territorio. Per tutta la stagione di apertura un ricco calendario di appuntamenti, workshop, cene a tema ed eventi informativi e formativi con relatori di alto profilo legati al mondo Food & Beverage non solo per addetti ai lavori ma anche per il cliente finale sempre più attento alle novità