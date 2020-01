Gelati e bibite all'Arenella, a Porto Venere si cerca un affidatario

Golfo dei Poeti - La società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl, partecipata al 51 per cento dal Comune, intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare un soggetto cui affidare la gestione estiva del pubblico esercizio stagionale di somministrazione di alimenti e bevande annesso allo stabilimento balneare Arenella. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità alla gestione dell’attività in oggetto e, in ogni caso, la Porto Venere Servizi Portuali si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati. La concessione in oggetto durerà dal primo giugno al 30 settembre 2019. Il concessionario dovrà corrispondere alla partecipata un canone stagionale non inferiore ai 17.750 euro (oltre Iva), base d'asta per l'affidamento. Saranno inoltre da corrispondere ulteriori 4mila euro alla Servizi portuali per le utenze (acqua, elettricità, rifiuti), somma calcolata su base forfaittaria. Domande entro le 12.00 del 15 febbraio. La società Porto Venere Servizi Portuali e Turistici, a seguito della ricezione di una o più manifestazioni di interesse, deciderà se e come avviare una procedura negoziata per l’individuazione del gestore. I soggetti interessati dovranno presentare, oltre alla propria offerta, un progetto inerente l’organizzazione delle attività, presentando anche varianti e/o migliorie che intendono apportare alle attività stesse. Tutti i dettagli e la modulistica sul sito istituzionale del Comune di Porto Venere.