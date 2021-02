Foto e poesia, Lerici lancia un contest per promuovere il territorio

Golfo dei Poeti - Lerici si appresta a lanciare una gara fotografica su Facebook per promuovere il territorio attraverso il 'movimento' social. Il contest sarà lanciato, così come stabilito da un atto di indirizzo approvato dalla giunta, sulla pagina Facebook Lerici Coast e vedrà i partecipanti concorrere con uno scatto del Lericino accompagnato da versi autografi dell'autore. Cosa determinerà i vincitori? I pollicioni all'insù, comunemente noti come like. L'iniziativa, che sarà accompagna da uno specifico hashtag, necessario per 'segnalare' le proprie creazioni, non ha scopo di lucro e prevede una premiazione simbolica dei vincitori, nell'ambito di una cerimonia le cui modalità che si svolgere in presenza o in streaming, a seconda della situazione. I contest, si legge nell'atto della giunta, sono 2una nuova strategia per raggiungere diversi obbiettivi di digital marketing, tra cui fare lead generation, ovvero acquisire nuovi contatti profilati, lanciare nuove servizi, o creare una community coesa e in target”. Fotoamatori e aspiranti versificatori si tengano pronti.