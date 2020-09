Fiscalità locale, approfondimento in due giorni al Doria Park

Golfo dei Poeti - Lerici accoglie un importante convegno organizzato dalla Scuola Specialistica degli Studi Giuridici Economici e Sociali e la Rivista on line “Accademia Tributaria” che si terrà nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020 presso il Doria Park Hotel di Lerici. L’incontro, sul tema della fiscalità locale, si svolgerà in due sessioni e vedrà coinvolti numerosi e importanti relatori, personalità di spicco del mondo della magistratura e dell’insegnamento universitario.

“L’onore di essere riusciti a coinvolgere personalità di caratura scientifica assoluta ripaga ampiamente l’importante sforzo operativo - commenta l’organizzatore dell’evento Andrea Zangani, Direttore Editoriale Rivista on line “Accademia tributaria” - siamo lieti di poter presentare al territorio un convegno che mira a fare il focus su importanti attualità e vede la presenza di relatori aventi tutti un profilo nazionale dando un importante lustro a tutta la provincia stessa”.



Il convegno si aprirà giovedì 17 alle 16, con i saluti da parte del Direttore Editoriale Rivista on line “Accademia tributaria”, Andrea Zangani, a cui seguiranno gli interventi del Vice Presidente della Corte costituzionale, Aldo Carosi, in qualità di Presidente della sessione, il quale, “dirigerà” gli interventi del Prof Guido Rivosecchi, Professore ordinario di Diritto Costituzionale dell’ Università di Padova, del Dott. Nicola Mario Codemi, Magistrato ordinario e assistente di studio presso la Corte costituzionale e del Dott. Paolo Novelli, Magistrato della Corte dei Conti e assistente di studio presso la Corte costituzionale. I relatori analizzeranno, sotto diversi profili, le criticità portate dall’ emergenza Covid – 19 in relazione alla finanza locale e la decretazione d’ urgenza che ne è seguita.



Al termine del primo incontro, Codemi presenterà la propria monografia “L’ imposta di sbarco sulle isole minori” edito da GD Edizioni Srl, definita dal Prof Aldo Carosi nella prefazione della stessa come “Un viaggio nella storia dell’imposta di sbarco sulle isole minori con l’occhio sempre attento alla disciplina attuale, che la concepisce come alternativa all’ imposta di soggiorno. È quello che ci propone il dott. Nicola Mario Condemi, magistrato ordinario, il quale, con grande rigore, ricava dalla genesi e dall’ evoluzione dell’imposta la ratio e il senso delle peculiarità che la contraddistinguono”. Il giorno seguente sarà il Direttore Scientifico Rivista on line “Accademia tributaria”, Prof. Bruno Cucchi ad aprire i lavori per poi passare la parola al Presidente della sessione Prof. Giovanni Puoti, Rettore Vicario

dell’Università “N. Cusano” di Roma. La sessione proseguirà con gli interventi di quattro professori Universitari (Prof. Massimo Basilavecchia, Professore ordinario di Diritto Tributario dell’ Università di Teramo, Prof. Andrea Giovanardi, Professore ordinario di Diritto Tributario dell’ Università di Trento, Prof. Federica Simonelli, Professore a.c. di Diritto

della Riscossione Pubblica dell’ Università “N. Cusano” di Roma e Prof. Bruno Cucchi, Professore a.c. di Diritto Processuale Tributario dell’ Università “N. Cusano” di Roma) che analizzeranno la fiscalità locale nei suoi aspetti più peculiari e problematici.



La partecipazione ad ogni sessione sarà limitata ad un numero massimo di 30 iscritti e l‘ iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 15 settembre 2020 ore 14. Si comunica che potranno partecipare solo coloro che avranno effettuato l’iscrizione al fine di applicare tutte le misure di prevenzione e protezione per evitare la diffusione del Covid-19. L’ evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati della Spezia e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Spezia. Per informazioni e prenotazioni: Scuola Specialistica degli Studi Giuridici Economici e Sociali Segreteria - Via Don Minzoni, 5, 19121 La Spezia - tel. fax. 0187.21995, cell. 334.8021477 E mail: segreteria@stuges.com.