Fincantieri, due nuove fermate Atc per non gravare sul Muggiano

Golfo dei Poeti - Il prefetto Maria Luisa Inversini ha incontrato nella mattinata odierna i rappresentanti dello stabilimento Fincantieri del Muggiano per fare il punto sullo stato di attuazione del protocollo di legalità sottoscritto nel 2017 tra Ministero dell’Interno e Fincantieri e successivamente prorogato, visionabile sul sito web della Prefettura. Gli intervenuti hanno convenuto che al momento non sono state registrate criticità nell’applicazione del protocollo che, peraltro, dovrà essere revisionato, a livello nazionale, alla luce delle recenti disposizioni contenute nel c.d. Decreto semplificazioni dello scorso luglio.

"Nell’occasione - si legge nella nota diffusa dalla Prefettura -, Fincantieri ha comunicato di avere allo studio l’intensificazione delle corse degli autobus per i dipendenti, in particolare nella giornata di sabato, e che dalla metà di aprile sarà realizzato un nuovo varco aziendale, che si aggiungerà a quello attuale in direzione della Spezia, a circa 600 metri di distanza. Ciò consentirà l’installazione di due nuove fermate ATC, la cui utenza non andrà a gravare sul quartiere del Muggiano".