Finanziamenti Psr, Lerici porta a casa un milione

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici nel 2018 ha portato a casa oltre un milione di euro grazie alla partecipazione ai bandi rientranti nei Programmi di Sviluppo Rurale della Regione Liguria.

L'amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, ha destinato notevoli risorse alla progettazione in tutti i settori. Nell'ambito di quello relativo alle opere pubbliche è stato possibile partecipare, grazie ai progetti realizzati, alle sottomisure 8.4 e 8.5 dei bandi PSR 2014-2020.

Circa la sottomisura 8.4 è stato erogato un contributo di oltre 880 mila euro, finalizzato a finanziare il progetto di mitigazione del dissesto idrogeologico del promontorio soprastante la strada che conduce a Tellaro, nella zona dell’Eco del Mare. Con la sottomisura 8.5, invece, il Comune ha potuto partecipare al bando per la messa in sicurezza e adeguamento del “Sentiero dei Poeti” che collega Falconara a Zanego, attraversando tutte le frazioni, compresi i luoghi frequentati dai poeti che hanno contribuito a dare lustro al nostro Golfo. Il contributo assegnato per tale progetto è di oltre 210 mila euro.



"Per partecipare ai bandi è importante essere in possesso di una buona pianificazione che consenta di ottenere progetti completi e corredati di quanto necessario alla presentazione delle domande – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Russo -. Queste devono infatti seguire procedure molto rigide, così da avere la certezza che quanto erogato trovi completo e effettivo utilizzo nel progetto finanziato".

Grazie ai contributi erogati attraverso i bandi PSR è stato possibile mettere a gara i lavori per garantire la sicurezza della strada che porta a Tellaro: l'intervento riguarderà l’intero versante, sia dal punto di vista del consolidamento che dal punto di vista agronomico e forestale.

A breve sarà inoltre predisposto l’iter di gara per l’assegnazione dei lavori finalizzati all’adeguamento del Sentiero dei Poeti. "Si tratta di importanti risultati – conclude Russo -, ottenuti grazie all’impegno nella pianificazione e all’investimento nella progettazione, perseguito con coraggio e affidandosi a scelte ponderate che garantiscano soluzioni concrete".