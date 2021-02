Dimore storiche e piscine scavate nello scoglio, volano sogni e milioni

Golfo dei Poeti - Lusso accessibile... per pochi, potremmo dire, parafrasando un noto marchio di arredamento e mobili. Il tema? Abitare nel lusso dalle nostre parti. E dando un'occhiata ai siti che si occupano di vendere dimore milionarie, si intuisce al volo come la parte del leone, da questo punto di vista, la faccia Lerici con il suo sfaccettato e ambitissimo reame. La maggior parte delle ville extralusso in vendita sorgono infatti nel Lericino, ovviamente con una vista privilegiata sul Golfo dei Poeti. C'è una, ad esempio, che ai 330 metri quadri dello stabile principale affianca un vasto attico e un cottage, nonché 8mila metri quadrati di giardino terrazzato vista mare. Quanto? 5 milioni e 600mila euro. Arriva a 9mila metri lo spazio verde – con prato all'inglese, oliveto e frutteto – di un'altra villa, in vendita a 5 milioni di euro, con cinque camere, suite privata, Jacuzzi e quant'altro. Risulta ancora in vendita (4 milioni e 600mila euro), a Pozzuolo, la prestigiosa dimora costruita nel 1963 su progetto di André Svetchine, di Nizza, famoso architetto di fama internazionale e di origine russe, molto conosciuto ed apprezzato per aver disegnato le ville di svariati personaggi famosi quali Christian Dior, Henry Pierre Heineken e Marc Chagall, solo per citarne alcuni. Mentre per 2 milioni e 690mila euro è possibile accaparrarsi una villa della fine degli anni Settanta situata a Pugliola, con ampio parco privato e recentemente restaurata.



Sempre a Lerici, in località Maramozza, è in vendita a 2 milioni e mezzo una villa storica appartenuta a un lord inglese che aveva perso la testa per il Golfo dei Poeti. Incastonata in un lussureggiante parco di circa 8mila metri quadrati, gode di una piscina ricavata grazie all'arco naturale di uno scoglio. E ancora a Lerici è in vendita Villa Lupi, dimora storica seicentesca con l'immancabile sguardo verso il mare. Sul mercato, a un milione e 800mila euro, anche un appartamento da 160 metri quadri all'interno dell'elegante Villa Bardellini, a Maralunga. Mentre Tellaro propone, a un milione e 350mila euro, la villa 'Il rifugio del mare', a picco sulle onde più orientali del seno spezzino. E per risalire con i prezzi, ecco che in Via Matteotti spicca una villa da sogno per la quale si richiedono quasi 6 milioni: terrazza panoramica, piscina riscaldata e proprietà con frutteto e oliveto garantiti.