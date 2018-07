Dal B&B 'a sua insaputa' al boom continuo degli appartamenti

Una banca dati digitale per registrare tutti gli ammobiliati a uso turistico: "Aperture pressoché quotidiane".

Golfo dei Poeti - Nei primi sei mesi del 2018 a Lerici sono stati aperti oltre 140 appartamenti ammobiliati a uso turistico (Aaut). Un numero notevole – si pensi che nel medesimo lasso temporale del 2017 ne erano nati 90 – che conferma e accelera il trend di questi anni. Ora gli Aaut complessivamente presenti nel territorio comunale lericino sono circa 300. Certo, è un po' come contare delle formiche in continua e brulicante corsa sul tronco di un albero, visto che, come si legge nella relazione sullo stato d'attuazione del programma, le aperture sono “pressoché quotidiane”. Le chiusure, si spiega, “sono meno frequenti, ma comunque sono aumentate dopo l'introduzione (a partire da gennaio 2018, ndr) dell'imposta di soggiorno”. Infatti, si legge ancora, “alcuni gestori, a fronte della nuova incombenza, hanno deciso di formalizzare la chiusura di Aaut che, di fatto, non erano attivi, pur essendo stati validati dagli uffici regionali”. Inoltre, il Servizio turismo del Comune, assieme ai colleghi dei Tributi, hanno come alcuni appartamenti ammobiliati aperti negli ultimi anni in realtà al momento corrispondano ad abitazioni vendute o passate ad altri titolari. Scontato l'invito a formalizzare le chiusure, “ma non tutti hanno già provveduto”.



Lotta l'abusivismo

Quest'anno la procedura per l'apertura degli Aaut è cambiata, sposando un processo di informatizzazione. Inoltre, a seguito di questa modifica, la Regione Liguria ha implementato una banca dati digitale, suddivisa per comuni. Lerici per primo, insieme ad altri due comuni della provincia, è stato scelto per accedere in via sperimentale al menzionato database. Questo fa sì che Lerici, da circa tre mesi, possa consultare la lista completa degli Aaut e di scaricare autonomamente dal portale i moduli di validazione. La banca dati digitale, si legge nella relazione, “è uno strumento di grande utilità in prospettiva, anche nell'ottica di una corretta e costante attività di controllo e di contrasto all'abusivismo”.



Gli uffici del Comune nei primi sei mesi del 2018 hanno intrapreso una serie di azioni per contrastare il fenomeno dell’abusivismo nella ricettività, Aaut compresi. Controlli e verifiche sono scattati a volte d'ufficio e in altri casi a seguito di segnalazioni di privati. In nove Aaut sono state rilevate gravi anomalie che hanno indotto a pensare a esercizi abusivi, privi della necessaria validazione regionale. Nella maggior parte di queste situazioni si trattava di rimediabili errori o ritardi nella procedura informatica di registrazione, ma in un caso, ancora in corso di accertamento, le falle paiono permanere. Altre anomalie minori, relative ad altri appartamenti, sono state risolte con contatti via mail o telefonici tra gestori e uffici comunali.



Uscendo dal recindo degli Aaut, nei primi sei mesi dell'anno è stato inoltre richiesto l’intervento della Polizia locale per verifiche su un Bed and breakfast del tutto abusivo, realizzato in un appartamento preso in affitto senza alcuna autorizzazione del proprietario dell'immobile. Sono in corso le valutazioni per un'eventuale e probabile sanzione.



C'è chi cambia

Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico non sempre nascono dal nulla, ma a volte sono trasformazioni di altre esperienze ricettive. Nel primo semestre 2018, ad esempio, due affittacamere hanno optato per questo tipo di conversione, al pari di una casa vacanze che, pur registrata dalla Regione, non era mai stata aperta.



Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in affitto a turisti dai proprietari o dagli usufruttuari nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a dodici mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.