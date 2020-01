Cresce il turismo a Lerici. Il sindaco: "Destinazione capofila"

Golfo dei Poeti - “Lerici destinazione turistica capofila. Lo dicono i dati diffusi dall'Osservatorio turistico regionale, che evidenziano un boom di presenze nel mese di novembre 2019: +65,19% rispetto all'anno precedente”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune di Lerici in merito ai flussi turistici. “Lerici si conferma tra le destinazioni più gettonate - prosegue la nota -, dove i turisti scelgono di soggiornare più notti per vivere fino in fondo le numerose attrattive e attività che il territorio offre.



“Se il mese di novembre registra un dato da incorniciare, siamo particolarmente orgogliosi anche del numero complessivo di presenze registrate da gennaio a novembre del 2019 – commenta il Sindaco Leonardo Paoletti -. I primi undici mesi dell'anno hanno contato infatti un incremento del +3,54% rispetto all'anno precedente. Ciò significa che la visione turistica e la pianificazione messa in atto in questi anno dall'Amministrazione hanno dato i frutti sperati e hanno reso Lerici protagonista del panorama turistico nazionale e internazionale”.



“Il dato, che spicca anche in rapporto a quello della Provincia, +0,60%, e a quello della Regione - prosegue la nota del Comune, -0,72%, assume ancor maggior rilievo considerando l'andamento meteo dei mesi primaverili e le numerose allerte riscontrate nel corso dell'anno, fenomeni eccezionali che hanno inciso sull'andamento turistico. Ai numeri diffusi si sommano poi quelli degli AAUT, Appartamenti Ammobiliati a Uso Turistico, di cui l'Osservatorio turistico non tiene conto, che rappresentano soprattutto a Lerici un fenomeno di portata straordinaria e in continua crescita”.



“Siamo ben fiduciosi in un 2020 più che soddisfacente – conclude il sindaco -, potendo contare inoltre sulla riapertura di una struttura tra le più rilevanti in termini di capacità ricettiva, che riaprirà nel corso di quest'anno completamente rinnovato”.