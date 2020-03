Golfo dei Poeti - Un dipendente della Fincantieri del Muggiano da giorni ricoverato all'ospedale Sant'Andrea è risultato oggi essere contagiato dal virus Covid-19. La notizia è stata comunicata ufficialmente ai lavoratori del grane polo industriale spezzino dal direttore del cantiere. "La notizia è stata comunicata alla RSU mentre ancora si stava trattando con l’azienda le misure proposte dal sindacato nel precedente comunicato - fanno sapere le rappresentanze sindacali. Evidentemente le nostre preoccupazioni non erano infondate".



"A questo punto è necessario interrompere la produzione e interdire l’entrata in cantiere. Crediamo che l’Azienda debba mettere in moto le procedure per pervenire celermente alla Cassa Integrazione dei lavoratori. Ritenendo sbagliato il comportamento tenuto in questi giorni dall’azienda rispetto il livello di rischio e le precauzioni da adottare". La RSU proclama dunque 8 ore di sciopero per tutti i lavoratori per domani giovedì 12 marzo 2020. "Ovviamente domani non si effettuerà alcun presidio e nessuna assemblea per rispetto delle normative sanitarie vigenti in questo periodo di emergenza".