Concessioni marittime, Rete Imprese: "Lerici modello per altri Comuni costieri"

Golfo dei Poeti - Le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti riunite sotto la sigla di Rete Imprese Italia La Spezia esprimono in una nota "grande soddisfazione per quanto deliberato dal comune di Lerici. L’amministrazione lericina ha infatti emesso un avviso pubblico destinato ai concessionari che concede la possibilità, su espressa richiesta del soggetto interessato, di estensione della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, ai sensi della L. 30/12/18 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018".



"Lerici - proseguono le associazioni - diventa il secondo comune della provincia spezzina a consentire ai concessionari, così come è previsto dalla Legge, con una semplice istanza indirizzata all'ufficio demanio marittimo dell'Ente di proseguire il rapporto concessorio vigente fino al 2033. Come più volte le associazioni di categoria hanno sottolineato, la concessione della proroga è indispensabile per la pianificazione di investimenti, ammodernamenti e per lo stesso sviluppo qualitativo del turismo costiero, già fortemente penalizzato dalle limitazioni imposte dalla necessità di distanziamento e rispetto delle norme anti contagio. Rete Imprese Italia La Spezia si augura che quanto disposto dall’amministrazione lericina venga preso celermente a modello dagli altri comuni costieri del territorio. È necessario agire in questi mesi invernali in vista della futura stagione turistica, le imprese si meritano di poter lavorare con un orizzonte temporale adatto allo sviluppo di investimenti visto anche l’incertezza dettata dalla crisi pandemica".