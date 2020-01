Commercio e artigianato, le associazioni: "Lerici è rifiorita, ora i parcheggi"

Golfo dei Poeti - Tra le spine nel fianco dell'amministrazione di centrosinistra guidata dal sindaco Marco Caluri e arrivata prematuramente al capolinea c'era la costante mobilitazione del mondo del commercio lericino. Che invece oggi – almeno per quanto rilevano le associazioni di categoria – plaude all'amministrazione Paoletti a pochi mesi dalla conclusione del mandato principiato, un po' a sorpresa, nell'estate 2015. Il giudizio è emerso stamani nel corso della conferenza stampa convocata da Palazzo civico per annunciare i tre weekend di parcheggio gratuito al park della Vallata, alle spalle della Venere azzurra. “Questa amministrazione è stata motore di tante buone iniziative – ha osservato per Confartigianato Antonella Simone -, basti guardare agli eventi e all'illuminazione pensati per le recenti festività, che hanno soddisfatto residenti, commercianti e turisti. Lodevole anche questa iniziativa che rende i parcheggi della Vallata gratuiti per tre fine settimana consecutivi. Importante lanciare messaggi positivi come questo, purtroppo la gente nelle orecchie ha ancora la vecchia Ztl, i messaggi negativi restano”. La rappresentante dell'associazione ha espresso l'auspicio che si possa “riattivare il tessuto del commercio e dell'artigianato, purtroppo in sofferenza in tutta Italia. Noi a Lerici, grazie al turismo, non muoriamo mai, è una bella valvola di sicurezza, ma da solo non basta, perché il turista, quando arriva, ha bisogno di servizi. I crocieristi che arrivano a Lerici ci chiedono dov'è la via dello shopping. Importante quindi impegnarsi per migliorare e aumentare ulteriormente l'offerta, anche perché i turisti sono sempre più esigenti. Lerici ha potenzialità enormi, ma non possiamo vivere soltanto grazie alle nostre bellezze”.



Per Valentina Castellanotti, riferimento lericino di Confcommercio, “Lerici in questi ultimi anni ha ricominciato a vivere, è rifiorita. Assolutamente positivo aver rivisto la Ztl”. E Stefania Costa, intervenuta per Cna, ha rimarcato l'importanza di “incentivare le persone a venire a Lerici non solo d'estate, ma a goderne tutto l'anno. Speriamo che i weekend gratuiti alla Vallata possano essere una spinta in questo senso”. L'assessore Luisa Nardone ha affermato che “questa amministrazione crede che turismo e commercio siano fondamentali e gli operatori, sentendosi sostenuti, in questi hanno hanno dato il loro meglio, ed è una cosa ben visibile. Tante attività si sono rinnovate, gli imprenditori si sono sentiti stimolati”. Cosa chiedono le associazioni di categoria a Palazzo civico? Impegno per ricavare nuovi parcheggi – recentemente il sindaco ha parlato di nuovi spiragli per realizzarne in struttura– e continuare a sostenere il trasporto via mare con La Spezia, promuovendolo di più.