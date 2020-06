Commercianti di San Terenzo ringraziano sindaco e magnate russo

Golfo dei Poeti - "I commercianti di San Terenzo, attraverso Ascos, desiderano ringraziare il comune di Lerici per la vicinanza espressa in questo difficile momento alla cittadinanza ed alle imprese". Così in una nota i commercianti del borgo, che aggiungano: "Grazie agli aiuti concreti come i buoni spesa per le famiglie ed il recente bando rivolto alle imprese che sono rimaste chiuse per l'emergenza Covid, speriamo di lasciarci alle spalle questo periodo il più velocemente possibile. Cogliamo l'occasione per rivolgere al Sig Leonid Boguslavsky altrettanta gratitudine per il generoso contributo offerto, grazie al quale il Comune ha potuto operare in tal senso".