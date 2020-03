Come funzionerà la consegna delle pensioni nell'ufficio postale di Lerici

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici comunica che eccezionalmente per il ritiro delle pensioni, l'ufficio postale di Lerici sarà aperto nei giorni 26-27-28-30-31 marzo e 1° aprile con i consueti orari.

La consegna delle pensioni avverrà secondo le modalità indicate nell'immagine allegata.



A seguire, l'ufficio riprenderà i giorni e gli orari di apertura comunicati in precedenza e in vigore per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero:

martedì e giovedì dalle ore 8:20 alle ore 13:35

sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.