Clausola sociale, Lerici ritocca il bando rifiuti e i termini slittano di un mese e mezzo

Golfo dei Poeti - Ritoccato il bando attraverso il quale il Comune di Lerici intende affidare il servizio rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento). Tra le modifiche, una riguarda la clausola sociale, punto di cui si è molto discusso in una recente commissione consiliare. In particolare, Palazzo civico ha cambiato testo di riferimento: dal Codice degli appalti, al Testo unico ambientale. Una ristrutturazione grazie alla quale ora si rileva che l'aggiudicatario sarà “tenuto, ai termini di legge nel rispetto del comma 6 dell'art.202 del Dlgs 152/2006, a prendere in carico il personale delle ditte cessanti che ne ha maturato i requisiti; a tale riguardo si riporta l'elenco nominativo del personale cessante, trasmesso dall'attuale gestore (Acam, ndr) e dal suo appaltatore (Maris, ndr), inclusivo di inquadramento, mansione, retribuzione”. Via quindi dal proverbiale nero su bianco quel “a condizione che il numero e la qualifica degli stessi (lavoratori, ndr) siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa”. Come rimarcato dagli esponenti del governo lericino nell'ultima commissione in cui si è toccato il tema, Acam ha comunicato, in ottica riassorbimento, i suoi otto nominativi, mentre è stato Palazzo civico a chiedere a Maris l'elenco del personale (circa trenta operatori) fruttuosamente impiegato sul Lericino. Cambiate anche le condizioni per le quali la stazione appaltante può confermare altri per tre anni l'incarico all'aggiudicatario: prima c'era il raggiungimento del 75% di differenziata, ora, in alternativa a questa meta, c'è il non aver accumulato nel triennio penali pari o superiori al 4 per cento della base d'asta. Viste le modifiche alle carte, naturale lo slittamento dei termini: le società interessate al servizio rifiuti potranno farsi avanti fino alle 12.00 del 20 agosto, invece che del 5 luglio.