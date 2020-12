Cimiteri lericini affidati alla ditta Berlor per tre anni

Golfo dei Poeti - E' stata l'impresa Berlor ad aggiudicarsi per tre anni la gestione dei servizi cimiteriali e la custodia, pulizia e manutenzione del verde presso i cimiteri comunali di Lerici (Narbostro, Tellaro, San Terenzo). L'impresa pugliese, che ha offerto un ribasso d'asta del 16 per cento, percepirà 216mila euro oltre Iva. Due le altre realtà che hanno preso parte alla procedura, senza fortuna: la Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, non ammessa, e la Cooperativa Maris, che ha ricevuto un punteggio finale inferiore a quello dell'aggiudicataria.