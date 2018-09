Blue Economy: Slogan o realtà? Confindustria ne parla a Villa Marigola

Golfo dei Poeti - Martedì 2 ottobre alle 14.30 a Villa Marigola di Lerici, in occasione dell’Assemblea pubblica, Confindustria La Spezia lancia il convegno: “Blue Economy: Slogan o Realtà? Crescita Innovazione Sostenibilità”, con la partecipazione del Presidente nazionale Vincenzo Boccia.

L’evento, organizzato con il sostegno di Crédit Agricole Carispezia, sarà un appuntamento importante per discutere ed analizzare gli aspetti legati alla blue economy, in particolare all’economia del mare, quella maggiormente caratterizzante il tessuto industriale ed economico del nostro territorio.

In apertura lavori, i saluti delle Autorità e l’intervento di Francesca Cozzani, Presidente di Confindustria La Spezia.



Di seguito, prenderanno parte al dibattito: Emanuele Gesù, Head Small Scale LNG – Snam S.p.A.; Beniamino Maltese, Senior Vice President Costa Crociere S.p.A.; Francesco P. Mariani, Segretario Generale ASSOPORTI; Ferruccio Rossi, Group President Sanlorenzo S.p.A. Cantieri Navali di Ameglia; Ugo Salerno, Presidente Rina S.p.A. e Presidente Promostudi La Spezia; Karina Santini, Direttore Sviluppo Commerciale Royal Caribbean Cruises Ltd.; Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, MSC Cruises . A moderare, Raoul de Forcade, de Il Sole 24Ore.

A conclusione del dibattito, sono previsti gli interventi del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti (videomessaggio) e del Vice Ministro Trasporti e Infrastrutture, Edoardo Rixi.

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo Boccia, Presidente Confindustria. L’evento è aperto a tutti gli interessati previa registrazione:www.confindustrialaspezia.progettidirete.net