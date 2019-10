Bando rifiuti Lerici, il verdetto slitta di due settimane

Golfo dei Poeti - Era atteso per oggi il 'vincitore', almeno in via provvisoria, del bando per il servizio rifiuti di Lerici, ma i tempi sono stati particolarmente lunghi e la seduta della commissione ha affrontato la parte tecnica delle offerte (che puà dare un massimo di 70 punti) senza arrivare all'apertura delle buste con la proposta economica (max 30 punti). L'affidamento quindi si allontana ulteriormente dopo lo slittamento già scattato in virtù di una modifica al testo del bando (scaduto il 20 agosto), che già aveva vanificato l'auspicio iniziale dell'amministrazione di fare almeno gli ultimi cinque mesi del 2019 con un nuovo gestore. In lizza tre società - la Proteo di Torino, la Sarim di Salerno e la Terzomillennio di Bologna – alcuni rappresentanti delle quali oggi hanno atteso oggi a Palazzo civico l'apertura delle offerte economiche. Tutto rimandato al 18 ottobre. L'affidamento del servizio è di durata triennale e si parte da una base d'asta di oltre 9 milioni di euro. La commissione giudicante è presieduta dal dottor Franco Caridi, ex segretario generale a Lerici, ora in forza al Comune di Arezzo.