Bando di mobilità volontaria, opportunità al Comune di Bolano

Golfo dei Poeti - Il Comune di Bolano ha emesso un bando di mobilità volontaria per la copertura del posto, a tempo pieno ed indeterminato di istruttore professionale (cat. C) al fine di evitare discontinuità nella postazione di lavoro il cui addetto ha chiesto ed ottenuto la concessione dell'aspettativa sindacale non retribuita al 50% cumulativamente al distacco sindacale retribuito al 50% già in essere. Le mansioni consistono nello svolgimento di compiti operativi afferenti l'Area Urbanistica Edilizia Privata ed Ambiente. Possono partecipare i dipendenti in servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni in possesso di cat. C secondo i requisiti scritti nel bando, raggiungibile cliccando qui. I candidati saranno collocati in graduatoria in base al punteggio ottenuto che, per quel che concerne il colloquio, non potrà essere inferiore a 14/20. Il colloquio si effettuerà alle 15 del prossimo 9 ottobre, anche in presenza di una sola domani di trasferimento per la professionalità ricercata.