"Michela e la sua tesi il simbolo dell'innovazione e delle nuove sfide per la nautica"

Golfo dei Poeti - “Tecnologie digitali e restauro nautico” è la tesi del corso di laurea magistrale in design navale e nautico del Polo Universitario Marconi a firma di Michela Isaia. Su questo lavoro interviene anche la società della cantieristica Valdettaro e in una nota elogia l'operato della giovane: “Un contributo nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico nautico che rappresenta un precedente importante e un contributo unico nell’ambito della ricerca. Il Cantiere Valdettaro, anche in questi giorni drammatici per il nostro paese e per tutto il pianeta, continua la sua attività di programmazione in attesa che la produzione riparta. In queste settimane così difficili vogliamo rendere il giusto merito al lavoro svolto dalla dottoressa Isaia e dalla qualità che il Polo Universitario Marconi offre nell’ambito della nautica. Le eccellenze del nostro territorio sono il risultato di un lavoro che parte da lontano”.

A Michela Isaia, e al settore nautico tutto, sono dedicate le parole che seguono: “Questa tesi di laurea rappresenta per tutti noi un punto di partenza importante. Un contributo che mette cuore e testa all’interno del nostro tempo con sapienza e originalità. Nella storia dell’uomo emerge una costante: il confronto con l’evoluzione tecnologica. La rivoluzione della manifattura digitale rappresenta un importante segmento di questa importante sfida. Il Cantiere Valdettaro, da più di un secolo, raccoglie e testimonia la storia di questa eterna competizione. Capire i confini e i punti di contatto tra quella che è la dimensione delle tecnologie, in relazione al lavoro del restauro, rimane prioritario per la competitività della cantieristica, non solo locale. La qualità si raggiunge con la ricerca e la sperimentazione. Siamo all’interno di un’altra rivoluzione industriale; la sommatoria della stratificazione di diversi cicli produttivi che hanno costruito nei secoli quella amalgama necessaria al cambiamento. L’orgoglio del nostro lavoro è rappresentato dalla costruzione quotidiana di un assioma: restauriamo ciò che il tempo logora. Un’opera conservativa che si serve delle nuove tecnologie. Siamo la clinica del legno che conserva i manufatti della storia per proiettarli nel futuro. Questo rappresenta il nostro principale orgoglio.

In coerenza con quello che è stato il nostro cammino le vogliamo rappresentare tutta la nostra soddisfazione circa il contributo che siamo riusciti a fornirle durante il suo percorso di studio e ricerca. A lei vanno le nostre congratulazioni e felicitazioni per il traguardo che ha raggiunto. Certi di continuare questa proficua e preziosa collaborazione le auguriamo buon vento per la navigazione che dovrà affrontare”.