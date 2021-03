"Invece di ringhiare sui social Paoletti lavori per superare i problemi"

Golfo dei Poeti - "Se economia e occupazione di questa provincia non sono state travolte e devastate dalla pandemia secolare è anche grazie a realtà produttive industriali come quella del cantiere Fincantieri di Muggiano, che, dopo un doveroso lockdown, servito a mettere in campo tutte le misure necessarie per poter ripartire in sicurezza con l’aiuto della Rsu, è ripartita con ulteriori nuove commesse, tra cui l’eccellenza di una nuova intera classe di sottomarini che verranno completamente realizzati nel cantiere locale". Lo affermano i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e le Rsu dello stabilimento spezzino, intervenendo nel dibattito innescato dal post col quale il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, criticava aspramente la situazione venutasi a creare, capace di mettere in crisi l'equilibrio della convivenza tra il cantiere e il quartiere (leggi qui).



"Evidentemente la meritata visibilità concessa dalla stampa a queste nuove commesse ha risvegliato anche chi, ormai da anni, usa strumentalmente le problematiche che accompagnano tale fase di crescita occupazionale, sia diretta sia per l’appalto. Crescita che ha inevitabilmente anche comportato il nascere di problemi che chiedevano e chiedono una risoluzione. “Ruggire” in passato sui social network sul fatto che i lavoratori si accalcavano davanti alle fermate per salire sui pochi autobus messi a disposizione dei cittadini, proprio dagli stessi amministratori locali che poi si “gonfiavano il petto”, non è servito a risolvere il problema - affermano le sigle con chiaro riferimento al primo cittadino di Lerici, che lo scorso giugno aveva sollevato il problema sempre attraverso Facebook -. Per tentare di affrontare la situazione in modo costruttivo, Fincantieri, con il supporto del sindacato, si è mossa per incrementare le corse dei bus disponibili ed introdurre, ove possibile, nuove linee dedicate, investendo anche importanti risorse".



"Allo stesso modo - continuano Fiom, Fim e Uilm - oggi “ringhiare” sui social che i lavoratori sono spesso indotti, anche a causa del Covid, a consumare il proprio pasto all’esterno delle aree del cantiere e che ciò toglierebbe decoro al paese non significa affrontare il problema come potrebbe essere, invece, collaborare con Fincantieri per trovare nuovi spazi da allocare per permettere in questa fase ai lavoratori di consumare dignitosamente il proprio pasto in piena sicurezza o per poter parcheggiare i propri mezzi senza creare disagi agli abitanti del paese. E allora, una buona volta, chi amministra la smetta di fare il “leone” comodamente seduto davanti alla tastiera e cominci a lavorare per superare le difficoltà, confrontandosi civilmente e senza clamori con Fincantieri e con le parti sociali. Una collaborazione volta ad ottenere risultati fattivi gioverebbe a tutte le parti in causa, a partire da quei cittadini che troppo spesso si urla di voler tutelare, finendo invece con l’usarli come espediente per far parlare di sé", concludono i sindacati.