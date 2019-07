l quartetto d’archi Perosi pronto a incantare Tellaro

Golfo dei Poeti - A Tellaro continua la musica a Libi ‘n selàa 18 luglio alle 21.30 è la volta del quartetto d’archi Perosi. Il quartetto è composto dalle prime parti dell’Orchestra Giovanile Regionale Ligure e dal neocostituito ensemble d’archi “Accademia Cameristica Lorenzo Perosi”, dirette dal M° Vittorio Marchese.

Inoltre è seguito all’interno del Conservatorio di Genova sotto la guida del M° Carlo Costalbano. Nonostante la giovane età ogni componente del quartetto sta intraprendendo una brillante carriera anche in ambito solistico vantando importanti riconoscimenti e l’attribuzione di borse di studio, tra le quali, ultime, quella concessa dall’opera Pia dei Fieschi.

Più volte sono stati selezionati per rappresentare il proprio Conservatorio e hanno avuto l’opportunità di esibirsi in importanti sale come quella del “Museo degli strumenti ad Arco” di Cremona, il Teatro Carlo Felice di Genova, l’Auditorium Verdi di Milano e la Sala Nervi in Vaticano alla presenza di Papa Francesco.





Programma della serata:

W. A. Mozart - Quartetto "delle dissonanze" in do Maggiore Kv 456

(Adagio-Allegro, Andante Cantabile, Menuetto: Allegretto-Trio, Allegro)

N.Paganini - Quartetto per archi no.1 in re minore

(Allegro Maestoso, Minuetto: Allegretto, Adagio con anima, Rondò: Allegretto con brio)

F. Schubert - "Quartettsatz" in do minore D. 703

(Allegro assai)