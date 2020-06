Voglia di cinema? A Lerici torna l'Arena estiva "Sotto le stelle"

Golfo dei Poeti - Dopo quattro mesi e mezzo di chiusura riparte il cinema a Lerici: riapre infatti venerdi 26 giugno alle 21.30 il cinema Astoria di Lerici e prende il via l’Arena estiva "Sotto le stelle" che andrà avanti fino al 30 agosto. Per assistere alle proiezioni si potranno anche usare anche gli abbonamenti validi prima della chiusura dei cinema visto che la scadenza degli abbonamenti è stata posticipata. L’arena si apre con il capolavoro "I miserabili" (26 e 27 giugno), il film che ha vinto a Cannes il Premio della Giuria, che ha travolto pubblico e critica frances. Il 28 e 29 giugno un'altra grande prima: "Dopo il matrimonio", remake al femminile che fa del cast solido e performante il suo principale punto di forza. A seguire il 30 giugno e 1 luglio torna il 'sistema Allen' con una commedia caustica, incisiva e ineffabile, come la nascita di un sentimento con "Un giorno di pioggia a New York".



Il 2 e il 3 luglio si prosegue con "Cena con delitto". Un cast d'eccezione per un thriller divertito e divertente, che gira a meraviglia come i gialli di una volta. Grande prima per il cinema il 4 e il 5 luglio: "Bombshell, la voce dello scandalo, film coraggioso e ironico, sul valore della donna nella società americana, Basato sulla storia vera delle molestie sessuali avanzate dal presidente e amministratore delegato della Fox Roger Ailes di cui furono oggetto alcune conduttrici di Fox News, Megyn Kelly (Charlize Theron) e Gretchen Carlson (Nicole Kidman). Il film più bello dell'anno lunedi 6 e martedi 7 luglio "Parasite", poi "Dolittle", basato sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting negli Anni Venti. Una storia di formazione e d'avventura dal ritmo contemporaneo e dall'immaginario piratesco. Un'altra attesa prima con "La sfida delle mogli", una commedia al femminile corale e resistente, con un team di interpreti che emoziona fino alle lacrime. Spazio poi all'attesissimo "Favolacce" il 12 e 13 luglio: regia, sceneggiatura, attori e attrici in stato di grazia. Favolacce non è solo un caso mediatico: da vedere per riflettere e farsi scuotere. Si torna alla commedia divertente il 14 e il 15 luglio con "Un figlio chiamato Erasmus, girato e recitato in leggerezza. Non c'è un problema che non si risolva con un twist immediato: c'è una specie di colore su tutto il film che lo fa passare come una felice scampagnata estiva. Non può mancare l'animazione con il ritorno dei "Trolls World Tour", un road movie alla scoperta della formula che lega armonia e libertà. La prima parte del programma si chiude con "Gli anni più belli", il 18 e il 19 luglio: il ritratto di una generazione che Muccino sa mettere a fuoco con una compiutezza senza uguali. Il programma proseguirà fino a fine agosto.



Le regole.

La prenotazione gradita. Se vuoi essere sicura/o di avere un posto? Manda una mail solo ed esclusivamente a prenotazioniastoria@libero.it entro la mezzanotte del giorno prima. Riceverai una conferma via mail. Per la prenotazione telefonica rivolgersi al numero 348 5543921 - Allo 0187 952253 del cinema teatro Astoria, a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione. Ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film, quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati. Potrai pagare con carta, oppure in contanti.