Vino, cultura e tradizione nelle parole di Pia Donata Berlucchi

Golfo dei Poeti - Ieri pomeriggio nella Sala Consiliare del Comune di Lerici Pia Donata Berlucchi, già amministratore delegato ed ora presidente della "Fratelli Berlucchi", una delle più prestigiose aziende vitivinicole italiane, ha tenuto un originale ed interessantissimo incontro sul tema "Il vino nella cultura e nella tradizione".



Dagli antichi Greci ai Romani per arrivare al Medioevo, al Rinascimento ed oltre, il vino è sempre stato presente nella vita degli uomini a segnare momenti importanti della vita pubblica (paci, trattati ecc.) o privata (matrimoni , celebrazioni ecc.)

Parlare di vino significa parlare di cultura e tradizione, perché nella pittura,nella scultura, nella musica, nella letteratura, nella storia il vino è sempre presente. Considerare il vino come valore e come cultura, è anche una modalità originale di educare i giovani al "bere consapevole", una modalità c che si attua non attraverso il divieto o la proibizione , ma attraverso la riflessione e la consapevolezza che il vino non può essere assunto con leggerezza ma deve essere considerato con grande rispetto anche per quello che rappresenta in termini di lavoro e di intelligenza.

Moltissime le domande da parte del numeroso pubblico presente sulle modalità di vinificazione della azienda Fratelli Berlucchi, sulla Franciacorta, sul rapporto con i dipendenti e molto altro.

A tutti Pia Berlucchi ha risposto con grande disponibilità, competenza ed affabilità.

All'incontro organizzato dall'Unitre di Lerici con il patrocinio del Comune, erano presenti il sindaco di Lerici Leinardo Paoletti, l'assessore Laura Toracca,la consigliera di parità provinciale Alessandra Del Monte ed alcune rappresentanti della Consulta Provinciale Femminile della Spezia ( che nello scorso mese di agosto ha assegnato a Pia Donata Berlucchi Il premio Portovenere Donna)