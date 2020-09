Golfo dei Poeti - Musica Bozzanova e Jazz sulla terrazza del Palmaria Restaurant, menu speciali per un week end dedicato alla buona musica e ai vini del territorio. Venerdì 18 e Domenica 20 Settembre, concerti a partire dalle 19, cena a partire dalle 20. Il parcheggio, presso il garage del Grand Hotel Portovenere, è riservato e gratuito per chi riserva la cena. Per prenotazioni: palmaria@portoveneregrand.com 0187 790570