Valorizzare Barbazzano con il teatro, Fondazione Carispezia sosterrà la Mutuo soccorso

Cultura in movimento

Golfo dei Poeti - Il progetto 'Teatrando con la Memoria', promosso dalla Società mutuo soccorso di Tellaro, è stato selezionato per ricevere un contributo da parte della Fondazione Carispezia nell’ambito del bando 01/2020 “Cultura in Movimento”. Partner Sostenitori sono l’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara ed il Comune di Lerici. "Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione del sito archeologico di Barbazzano tramite il teatro. Il coinvolgimento di un gruppo di bambini e ragazzi nel ruolo di attori protagonisti rappresenterà il passaggio della memoria storica da una generazione ad un'altra. L'avvio delle attività è previsto appena le condizioni sanitarie lo consentiranno", spiega il presidente della Mutuo soccorso, Lauro Cabano.