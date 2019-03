Unitre, lezioni e appuntamenti

Golfo dei Poeti - Ecco il programma delle attività dell'Unitre di Lerici per questa settimana.



Il programma



Lunedi 25

ore 9,30 corso di Inglese

ore 11,00 corso di spagnolo

ore 14,15 corso di inglese





Martedi 26 ore 16,00

Prof.Marco Montanelli (docente di Storia della Musica al Liceo Musicale Cardarelli della Spezia ) ed allievi del Liceo Musicale

"Percorsi di Storia della Musica"





Mercoledi 27 ore 16,00.

Prof. Roberto Centi( docente di italiano e latino al Liceo Pacinotti della Spezia e di didattica del latino a l'Università di Genova)

" Poeti e filosofi latini- Proposte per il "Bene vivere" Orazio: bastare a se stessi e l'amore





Venerdi 29 ore 16,00

Prof. Maurizio Marchini( ex docente di disegno e storia dell'arte al Liceo Parentucelli di Sarzana; già direttore del Museo Diocesano di Sarzana"La Croce di Madtro Guglielmo della Cattedrale di Sarzana"



ore 17,00 Corso di Inglese ( aula Aquilone blu)



Sabato 30 ore 11,00: Corso di Inglese;



I corsi di INGLESE a vari livelli sono tenuti dalla Prof.ssa DIANA CAVANNA

Il corso base di SPAGNOLO è tenuto dalla

Prof.ssa YOLANDA GARCIA



Le lezioni si svolgono nell'aula dell'Unitre di Piazza Bacigalupi ; possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni purché iscritti.

La Segreteria e' aperta il mercoledi dalle ore 15,30 alle 17,30

