Unitre di Lerici, il programma degli appuntamenti della settimana

Golfo dei Poeti - Programma delle attività dell'Unitre di Lerici per la settimana

2 - 7 dicembre



Lunedì 2 (Aula Unitre):

9,30-11,00 Inglese ( low level)

17,00-18,30 Inglese ( high level)



Martedì 3 (Aula Unitre):

9,30-11,00 Spagnolo (inicial A1-A2)

11,00-12,30 Spagnolo (intermedio B1)

16,00 : Prof. MARCO MEZZANA

"Storia del Comunismo - quarta parte"



Mercoledì 4 (Aula Unitre):

16,00 : Conferenza della dott.ssa

EMILIA PETACCO

"Il Risorgimento in Val di Magra - attraverso gli archivi locali"



Venerdì 6 (Aula Unitre):

9,00-10,30. Inglese (beginners)

11,00-12,00. Inglese (conversazione per low level e intermediate)

16,00: Prof. PIETRO LAZAGNA

"Le parole della Filosofia"



Sabato 7 (Aula Unitre):

11,00-12,30. Inglese (intermediate)

I corsi di INGLESE sono tenuti dalla Prof.ssa DIANA CAVANNA

I corsi di SPAGNOLO sono tenuti dalla Prof.ssa. YOLANDA GARCIA

Per la frequenza alle lezioni ed agli incontri dell'Unitre è necessaria l'iscrizione ce può essere effettuata da tutti coloro che hanno compiuto 18 anni.



La segreteria dell'Unitre è aperta il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,30 alle ore 16,00



Per eventuali informazioni ci si può rivolgere ai seguenti numeri :

3479416025 (Presidente)

3396302469 (Segretaria)