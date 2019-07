Una serata di lezioni di savonese in piazza Brusacà

Golfo dei Poeti - Ha legato il suo nome e la sua comicità alla famosa battuta “Torta di riso finita”, metafora ironica della presunta scarsa ospitalità delle strutture turistiche liguri. Enrique Balbontin, comico e cabarettista noto per le sue lezioni di dialetto savonese, si esibirà insieme al comico Andrea Ceccon martedì 30 luglio, in Piazza Brusacà a San Terenzo, alle ore 21.30.

I due volti storici del cabaret, da Colorado a Buldozzer, porteranno in scena con lo spattcolo “Lezioni di savonese” uno spaccato dell'accoglienza tipica ligure in modo irriverente e al contempo esilarante, attraverso le indimenticabili serie di sketch dedicati alla famigerata ospitalità della torta di riso finita e al tormentone “Ciao Milano!”.

"Una serata dedicata alla comicità sotto le stelle, in compagnia di due esilaranti cabarettisti che, con irriverenza, racconteranno la loro versione della famigerata ospitalità ligure – commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. Tutta Italia ha sorriso con i loro tormentoni che, insieme a tanto altro, terranno banco martedì sera in una serata speciale dedicata al divertimento".



Enrique Balbontin inizia la sua carriera nel 1997 quando comincia a collaborare con i Cavalli Marci, uno storico gruppo comico genovese. In seguito lavora in alcune trasmissioni radiofoniche locali ottenendo un grande successo, fino ad arrivare al 1999 quando fonda il gruppo comico “La Notte dei Fufu” insieme ad Andrea Ceccon, con cui partecipa a Zelig nel 2000. Nel 2001 partecipa a Bulldozer e viene notato da Diego Abatantuono che lo porta nel suo programma televisivo “Colorado Cafè”, dove per diversi anni continua a portare le sue lezioni di lingua savonese. Nel 2004 scrive un libro “Son tutti finocchi col culo degli altri”.

Nel 2005 c’è stata la sua prima collaborazione cinematografica con la partecipazione al sequel del film di Diego Abatantuono “Eccezzziunale…veramente”. Infine da qualche anno conduce con Ceccon il programma “Torta di Riso” su AXN, dove commentano divertenti video amatoriali.