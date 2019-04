Una serata con 'Il Trono di Spade' e la voce di Jon Snow

Appuntamento musicale di fine agosto a San Terenzo.

Golfo dei Poeti - Tra i tanti appuntamenti dell'estate lericina – cartellone presentato stamattina - ce n'è uno destinato a deliziare i fan della serie tv dei record: Game of Thrones. L'appuntamento è mercoledì 28 agosto a San Terenzo con il “Gran concerto della Barriera Game of Thrones Tribute Experience”, evento live dedicato alla celebre saga del Trono di Spade che arriva per la prima volta in Italia. “Un'occasione unica, a ingresso gratuito – spiegano da Palazzo civico -, per condividere grandi emozioni insieme ai tanti appassionati della serie grazie alla Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 80 elementi on stage, tra musicisti e coro, che omaggerà la colonna sonora de Il Trono di Spade in un crescendo di pathos e coinvolgimento”. A guidare il tutto nientemeno che la voce narrante di Daniele Giuliani, doppiatore ufficiale del protagonista della serie, Jon Snow.