Una raccolta fondi per sostenere Mythoslogos

Golfo dei Poeti - La Compagnia Teatro iniziatico di Lerici ha attivato una raccolta fondi online a sostegno dell'edizione 2020 del festival Mythoslogos, che propone eventi incentrati su sapienza, filosofia, arte e cultura dell'antichità greco-romana. "Bellissima sorpresa quella occorsa di ieri sera, durante la prima prova post clausura del meraviglioso gruppo di teatro iniziatico dell'Arthena, che ha organizzato la raccolta fondi a sostegno di Mythoslogos 2020 che quest'anno non ha finanziamento ma solo supporto logistico dal Comune", il commento del timoniere di Mythoslogos, il grecista e scrittore Angelo Tonelli. Questo è il link della raccolta: gf.me/u/x8drta.



"Quest'anno - spiegano dalla Compagnia teatro iniziatico -, a causa dell'emergenza sanitaria, Mythoslogos ha ricevuto l'autorizzazione per l'uso degli spazi pubblici ma non beneficerà del contributo pubblico e pertanto si sosterrà su forme di autofinanziamento. Per questo, la Compagnia di Teatro iniziatico di Lerici, che ogni anno partecipa con la rappresentazione di una tragedia greca, ha deciso di far sentire il proprio supporto ad Angelo Tonelli affinché Mythoslogos possa essere presente, con eventi rispettosi delle normative di distanziamento fisico, quale importante presidio culturale in questa delicata fase di ripresa".