Un settembre di musica all'Arci di Solaro

Golfo dei Poeti - Riceviamo dall'Arci di Solaro



Terminata la manifestazione “Un Mercoledì da Piccioni” che per 7 mercoledì da Luglio ad Agosto ha visto un numerosa partecipazione di pubblico assistere alle presentazioni delle opere di uno Scrittore ed un Artista (fotografo e/o pittore), a Settembre all'Arci di Solaro di Lerici andrà in scena una serie di concerti con 3 gruppi. Si parte sabato 7 Settembre alle ore 21,30 i “The Tracks” , gruppo composto da Paolo Maloni - Guitars and Lead Vocals, Matteo Gattoronchieri - Drums and Vocals, Roberto Faggioni - Keyboards and Vocals, Carlo Nasti- Bass and Vocals. I Tracks prediligono brani ispirati al Soul e Blues, fondando le proprie radici nel soul e nel rhythm 'n & blues proponendosi come musicisti contemporanei con contaminazioni nella musica nera





Seguiranno i “5 Circa”, Sabato 14 Settembre , sempre ore 21,30,

Gruppo composto da Alberto Cicala - Andrea Ferrarini - Pino Traversa - Roberto Pagliari , Simone Isoppo,, Andrea Di Muzio che esegue brani di musica Italiana dagli 60 in avanti.



Ultimi , ma non certo per importanza , il 21 Settembre gli “Ocia Band & Maurizio Renda”,

Gruppo blues Genovese composta da:Maurizio Auletta – batteria, Simone Brezzi – basso, Michela Loprevite – voce, Maurizio Renda – chitarra, Luca Terzolo - tastiere

Il Gruppo Nasce come collaborazione tra Maurizio Renda (già chitarrista della Big Fat Mama) e la Ocia Band; una collaborazione che fonde le diverse provenienze musicali dei musicisti in un suono che si rifà alle sonorità tipiche degli anni '70, nel quale confluiscono stili musicali che vanno dal Rock Blues alle ballate, dal Rock'n'Roll al Soul;

alla voce Michela Loprevite, alle tastiere Luca Terzolo e alla chitarra Maurizio Renda, mentre alla sezione ritmica Maurizio Auletta (batteria) e Simone Brezzi (basso).

Questi ingredienti danno vita ad un clima live molto coinvolgente nel quale vengono proposti brani che amalgamano i componenti della band in un sound personale e compatto di sicuro coinvolgimento.



Per tutte le manifestazioni l’ingresso è gratuito.