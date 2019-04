Un bus teatrale per gli ultimi appuntamenti di Fuori Luogo dalla Spezia a Lerici

Golfo dei Poeti - Fuori Luogo, percorsi teatrali nel presente progetto teatrale dell'Associazione Gli Scarti in partnership con Balletto Civile, Scena Madre e CasArsA Teatro e in collaborazione con i Comuni della Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra si sposta per la prima volta a Lerici al Teatro Astoria per due appuntamenti imperdibili il 4 aprile e l’11 aprile prossimi.

Per l’occasione l’organizzazione metterà a disposizione il “Fuori Luogo bus” – un servizio navetta per gli spettatori che partiranno dalla Spezia con due imbarchi: il primo alle 20.00 in Piazza Chiodo e alle 20.30 nel parcheggio del Megacine. Il ritorno sarà al termine dello spettacolo da Lerici alla Spezia. Durante il tragitto sul bus, verrà introdotto e presentato lo spettacolo in programma. E’ obbligatoria la prenotazione al 3755714205 e i posti sono limitati.



Si parte il 4 aprile con Il controllore de Gli Omini, terza parte del Progetto T, partito dalla Stazione di Pistoia con Ci scusiamo per il disagio.

Gli Omini sono una delle compagnie teatrali più innovative della scena teatrale contemporanea porta in scena il terzo capitolo di una trilogia sul "treno" e sulla variopinta umanità che si incontra nelle stazioni e sui convogli ferroviari: la pratica teatrale interviene qui come elemento di coesione sociale, luogo del racconto e riflessione critica di un’intera comunità, ossia quella legata al mondo dei treni, ricchissima di riferimenti letterari, musicali e cinematografici.



Il secondo appuntamento è con l’esilarante "Andromaca", uno spettacolo di Massimiliano Civica (regista premio Ubu) assieme all'irriverente compagnia toscana "I Sacchi di Sabbia", di nuovo insieme in un classico dell’antichità che esplora i confini tra comico e tragico.

Un testo decisamente anomalo nella produzione euripidea in cui non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare, come pure nessun “eroe tragico”: il mondo sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino.



Info



Per Info: Teatro Astoria, via Nino Gerini 40 – Lerici

Per prenotare: 375-5714205 o via mail prenotazioni@fuoriluogoteatro.it

Biglietti: Studenti scuole superiori: 5€ - Under 30: 10€ - Iscritti Scarti Factory: 8€

Intero: 15€

Supplemento Fuori Luogo Bus: 2€

SERVIZIO FUORI LUOGO BUS

Partenza da La Spezia con 2 imbarchi: ore 20.00 Piazza Chiodo e ore 20.30 Parcheggio Megacine

Ritorno da Lerici al termine dello spettacolo a La Spezia - Parcheggio Megacine e Piazza Chiodo

Prenotazione obbligatoria al 375-5714205



4 aprile 2019 ore 21.15 – Teatro Astoria di Lerici

Il controllore

ideazione Gli Omini

con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini

drammaturgia Giulia Zacchini

luci Alessandro Ricci

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione/Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

11 aprile 2019 ore 21.15 – Teatro Astoria di Lerici

Andromaca

Uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano, Giulia Solano

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi

in co-produzione con I sacchi di sabbia

e il sostegno di Regione Toscana