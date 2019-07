Un altro pezzo di storia del rap alla Baracchetta, stasera arriva Dj Skizo

Golfo dei Poeti - Dopo quella con Deda dei Sangue Misto stasera altra serata da non perdere per gli appassionati di rap alla Baracchetta di Lerici. L'appuntamento, promosso in collaborazione con “FaccioSu4U” sarà infatti con Dj Skizo, un altro pezzo di storia dell'hip hop italiano. Nato a Milano, inizia la sua avventura come produttore e DJ nell’84 dando vita al collettivo Radical Stuff e creando le basi per la crescita di una generazione a venire. Negli anni seguenti si conferma come uno dei più grandi produttori musicali e DJ di altissima qualità e perfeziona il suo stile di produzione vivendo a New York, dove lavora con una varietà di produttori e negli anni ’90 in Italia produce gruppi come Gente Guasta, OTR, Fucking Camels, La Pina, Frankie, Neffa, Gruff, Alienarmy, Kaos, Bungalow Zen e producendo anche i più importanti Break Beat Tools Italiani.Nel ’96 si trasferisce in Australia, vince titoli DMC e lavora in produzione e tournée con musicisti di indiscusso talento come Torcha, Hijack, Thorn, DjSing, Dj Bonez, rendendo l’Australia la sua seconda casa d’arte.



Sempre nel ’96 fonda il leggendario gruppo Alien Army e più tardi nel 2001 incontra Mike Patton (USA), con il quale inizia un tour e una collaborazione che durano un paio d’anni e che arricchiscono il suo bagaglio di esperienze sul palco. Lavora come Art Director per DMC Italia, ITF e Vestax Extravaganza Italia, come product manager per Vestax / Gemini / Stanton / Numark, partecipando come vetrina e dimostratore per SIB (Ita) NAMM (USA) e ENTECC (Aus). Nel 2006 crea la più prestigiosa competizione per i DJ “Killa Combat Scratch” studiando un nuovo sistema di gara tra Dj’s. Apre nel 2009 i primi corsi per DJ e PRODUTTORI a Milano presso l’Accademia del Suono e ha fondato la Scratch Academy Skizo partecipando a numerosi stage in giro per l’italia. Vanta apparizioni su prestigiosi canali televisivi come RAI, MTV, ALLMUSIC. CANALE 5, RETE 4,RADIO DJ, RADIO POPOLARE. Ha prodotto INOKI per Warner Bros, il nuovo LP BUNGALOW ZEN e il suo solo LP DJ Skizo BROKEN DREAMS per Relief records. Ha suonato con artisti come 3RD Bass, Naughty By Nature, Paris, Rakim, RA the Rugged Man, DJ DStyles, Eccesso, Woody, Qbert, Disco, Mike Boo e molti altri. Collabora negli anni con: FLYING-RECORDS, WARNER BROS, RELIEF-RECORDS EU, IRMA-RECORDS, THIS PLAY MUSIC, KAPPA-RECORDS, SCHEMA RECORDS.

Attualmente docente presso la Skizo Scratch Foundation e R12 Dj School Milano.