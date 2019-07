Tradizione in musica, Moody Tricks in concerto a Pugliola

Golfo dei Poeti - Cover re-interpretate in acustico, alcuni grandi classici e pezzi inconsueti, generi e sonorità diverse arricchiscono il repertorio. Dai Beatles, ai London Grammar, da Johnny Cash a Sam Sparro, dai Village People ai Love. Sabato 6 Luglio alle 20:30 "Moody Tricks" live al Bar "La Piazzetta" di Pugliola, sulle alture lericine. Per informazioni e prenotazioni 389.538.3775.



Cristina Raso alla voce, background Country e Southern Rock grazie al fratello maggiore appassionato degli Eagles e di Tom Petty. Canta dall'età di 17 anni ma si avvicina allo studio del canto dopo circa 10 anni grazie a Silvia Pellegri, insegnante di canto presso l'Accademia la Voce di Fulvio Tomaino. Il suo timbro soprano alto con una nasalizzazione particolare è facilmente riconoscibile, la sua voce ricorda Stevie Nicks e Edie Brickel, Cristina è sempre alla ricerca di nuove risonanze e nuove sfide musicali. E' salita sul palco di Elisa Toffoli a Dicembre del 2015 al Viper Club di Firenze. Paolo Ruggeri, chitarra, si avvicina alla musica da bambino con lo studio del flauto traverso, strumento con cui suona in una banda e col quale frequenta fino al terzo anno il conservatorio. Comincia a suonare la chitarra da autodidatta all’età di sedici anni, entrando a far parte di alcuni gruppi amatoriali. Ama studiare la chitarra ed è sempre pronto alle sfide. Chitarrista fingesrtyle dallo stile particolare è apprezzato per il suond riconoscibile, utilizza la loopstation con cui riesce a creare arrangiamenti creativi. Marco Tosetti, basso acustico, cresce con il suono del piano del padre e trascorre l'infanzia ascoltando la musica italiana grazie alla madre. Da adolescente la voglia di comporre musica e di suonare si esprime attraverso la partecipazione come chitarrista e bassista in diversi gruppi. La sua più lunga esperienza come chitarrista è stata con i Made, gruppo Mod che per 15 anni ha girato tutta Italia.